Inmet emite novos alertas de chuva para Teresina e regiões do Piauí

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (05), dois novos alertas de chuva para o Piauí. Os avisos são válidos até às 10h do domingo (06) e chamam atenção para chuvas intensas com perigo em potencial.



VÍDEO: chuva forte alaga ruas e arrasta carros em Teresina

Trecho da Avenida Homero Castelo Branco está parcialmente interditado

Em 12 horas, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros atenderam 16 ocorrências em Teresina

O primeiro aviso, de Perigo (Laranja), alerta para chuvas intensas no litoral do Piauí, compreendendo as regiões Centro-Norte e Norte do Estado. Para esses municípios, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros/hora ou 50 a 100 milímetros/dia. Os ventos devem ser intensos, como velocidade que pode variar de 60 km/h a 100 km/h. Com isso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamento e de descargas elétricas.

(Fotos: Reprodução/Inmet)

O segundo aviso, de Perigo Potencial (Amarelo), prevê chuvas intensas nas regiões Centro-Norte, Norte e Sudeste do Piauí. A chuva pode ter entre 20 e 30 milímetros/hora ou até 50 milímetros/dia. Os ventos serão intensos, com velocidade entre 40 km/h a 60 km/h. Assim, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para Teresina, a previsão para a noite deste sábado é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já para o domingo (06), o dia pode começar nublado, com pancadas de chuvas isoladas. À tarde, muitas nuvens podem se formar, provocando pancadas de chuva e trovoadas isoladas, seguindo até a noite.



A segunda-feira (07) deve amanhecer com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada.



O Inmet dá algumas orientações para dias chuvosos:



Em caso de rajadas de vento: não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no