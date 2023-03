Depois de aproximadamente uma semana de buscas pela Golden Retriever Lua, que sumiu após o acidente que vitimou o médico Mateus Carvalho Nunes no município de Buriti dos Lopes, no dia 28 de fevereiro, a cadela foi encontrada por volta das 5h20 da manhã desta sexta (03), ao voltar para o local exato do acidente.



A família conta com emoção que contou com a ajuda de um casal que possui uma fazenda na região e estavam procurando por Lua. “Esse casal já estava ajudando a gente, eles tem cães farejadores e ontem saíram para procurar por ela e acabaram não achando. Hoje de manhã, eles saíram em direção a Parnaíba e viram a Lua sentada na beira da estrada, no local do acidente. Ela voltou para lá e eles não acreditaram quando viram. Ele chamou a Lua e ela foi correndo, desesperada”, conta a prima do médico, Fernanda Nunes, que estava à frente das buscas pelo animal.



No Piauí, cadela que sumiu após morte de médico volta ao local do acidente e é encontrada (Foto: Reprodução)



Felizmente, Lua não estava machucada, mas por ter passado vários dias perdida, a cadela estava com muita sede e fome. “Ela estava realmente perdida, fiquei com medo achando que alguém poderia ter pego, mas imaginei que estivesse se perdido, pois essa é uma característica da raça, quando eles estão assustados eles se escondem. Estávamos com medo de passar mais tempo e ela morrer de fome ou de sede, mas graças a Deus ela voltou ao local do acidente”, explica Fernanda Nunes.

A cadela ainda está bastante assustada com todo o ocorrido e até mesmo a própria Fernanda comenta que foram dias difíceis, não só pela perda de seu primo, mas também pelas ligações e mensagens que vinha recebendo desde que seu número foi divulgado pela imprensa. “Dei graças a Deus que foi esse casal que a encontrou, pois desde que saíram essas reportagens com meu numero recebi muitas ligações ruins e estava com medo”, pontua a prima do médico.



