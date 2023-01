Postos de combustíveis do Piauí serão fiscalizados antes do Carnaval

Os postos de combustíveis do Piauí serão fiscalizados nas semanas que irão anteceder as festas de Carnaval. A medida foi anunciada pelo Instituto de Metrologia do Piauí (Imepi) e do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PI) para o período de grande movimentação nas estradas do estado.

A ação tem como objetivo averiguar se a quantidade de combustível paga pelo consumidor condiz com que foi registrada pela bomba. “Nossa equipe técnica avalia a qualidade do combustível que está sendo comercializada, bem como a quantidade em litros que passa pela bomba. Nossa intenção é resguardar o consumidor de ter prejuízos e transtornos no período de folia momesca”, diz diretor financeiro-administrativo do Imepi, Fernando Lima.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

A diretora-geral do Imepi, Patrícia Leal, destacou que o órgão já possui parcerias com o Procon para garantir o direito dos consumidores. “Com o início do novo ano, intensificaremos as operações já existentes, sobretudo antes do Carnaval, período no qual os condutores costumam abastecer o veículo para viajar a outras cidades”, explicou.

AUMENTO DE PREÇO NA GASOLINA

O governador Rafael Fonteles afirmou no início do mês que o Governo do Estado iria contribuir com a fiscalização dos postos de combustíveis para evitar a cobrança abusiva ao consumidor final. Segundo o governador, não há explicação para o aumento repentino no valor da gasolina no Piauí, já que o Governo Federal manteve a desoneração dos impostos sobre os combustíveis por mais 60 dias.

“Vi que vai haver fiscalização e nós do Estado iremos contribuir para entender o que está havendo para não prejudicar o consumidor. É uma fiscalização que vamos fazer constantemente para garantir que o preço cobrado na bomba seja o preço justo com base na legislação’, afirmou o governador do Piauí”, disse o chefe do Executivo.

Com informações da ascom