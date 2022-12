Regina Sousa dispensa servidores quinta (8) e reduz expediente para jogo da seleção

A governadora Regina Sousa dispensou os servidores públicos do expediente desta quinta-feira (08/11), Dia de Nossa Senhora da Conceição, e reduziu expediente de sexta-feira (09/11) devido o jogo da Seleção Brasileira pelas quartas de finais da Copa do Mundo do Qatar. A medida foi anunciada na tarde desta de hoje após a chefe do Executivo assinar o decreto.

O documento estabelece que não haverá expediente no dia 08 de dezembro de 2022, nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional, do Poder Executivo, sem prejuízo dos serviços essenciais.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Já na sexta, dia 09, fica determinado, excepcionalmente, expediente até as 10h30, em razão do jogo da seleção brasileira contra a Croácia, às 12h (de Brasília), na disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Mundo do Catar.

O decreto levou em consideração as tradições locais e as várias leis municipais que declaram feriado religioso no dia 08 de dezembro, para comemorações alusivas à Nossa Senhora da Conceição e, ainda, a programação das atividades administrativas, entre as quais atividades de natureza cirúrgica e de outros serviços essenciais, previamente agendadas para o dia 9 de dezembro de 2022.

Em Teresina, o prefeito Dr. Pessoa já havia transferido através de decreto o feriado de Nossa Senhora da Conceição para a próxima sexta para coincidir com a data da partida da seleção. O comércio e os shoppings, contudo, terão expediente normal nos dois dias, enquanto os bancos fecham na quinta e abrem em horário especial na sexta.

