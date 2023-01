Governo identifica mensagens sugerindo invasão do Palácio de Karnak

Mensagens estimulando uma invasão ao Palácio de Karnak foram identificadas nas redes sociais pelo Gabinete de Crise, do Governo do Piauí, logo após as invasões protagonizadas por bolsonaristas radicais nas sedes dos Três Poderes, em Brasília. A Secretaria de Segurança também recebeu denúncias no canal de WhatsApp disponibilizado pela SSP.

O secretário de Segurança do Piauí, Chico Lucas, confirmou que as mensagens chegaram a ser disseminadas, mas as inteligências das polícias não identificou qualquer plano orquestrado contra a sede do Poder Executivo Estadual. Chico Lucas disse que pessoas poderão ser ouvidas nesse caso.

Foto: Arquivo / O Dia

“Se há comentário na rede social dessa natureza (agressivas), as forças de segurança não podem minimizar ou relaxar. Dessa forma, a pessoa é convocada para dar explicações e, se houver, de fato, algum plano, ela será responsabilizada”, afirmou.

O chefe da segurança comentou que o trabalho do Gabinete de Crise tem como foco as redes sociais. Os investigadores ainda não conseguiram identificar se partiu algum ônibus do Piauí com destino a Brasília para participação dos atos do domingo, 8 de janeiro. Por outro lado, já foi confirmada a participação de piauienses.

“Estamos localizando piauienses. Já houve alguns identificados, a exemplo de uma pessoa da cidade de Dirceu Arcoverde e outra está sendo analisada pela Polícia Federal. Aqui temos recebido muitas denúncias, especialmente de estímulos aos ataques e também muita fake news”, afirmou o gestor.

A primeira medida anunciada pelo governador Rafael Fonteles (PT) diante dos ataques em Brasília foi o reforço na segurança nas sedes dos Poderes Estaduais. O chefe do Executivo montou ainda um Gabinete de Crise e autorizou o envio de 20 policiais da Tropa de Choque da Polícia Militar para reforçar a segurança no Distrito Federal.

