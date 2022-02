UFPI: 4 mil pessoas de 46 cidade do Piauí participarão de pesquisa sobre a Covid-19

Um grupo de pesquisadores e mestrandos da Universidade Federal do Piauí (UFPI) iniciará, na próxima segunda-feira (14), uma coleta de dados e informações para produzir um panorama da Covid-19 no Estado. A ideia é investigar questões sociais e de saúde de 4 mil pessoas em 46 cidades, entre elas, Parnaíba e Teresina.

O principal objetivo do estudo é estimar a soroprevalência de infecção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), ou seja, a proporção de casos de infecção em determinada parcela da população. Além disso, o estudo analisará a associação do vírus com aspectos epidemiológicos em diferentes grupos etários.





Testes rápidos também serão feitos na população que participará da pesquisa. (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

“O estudo traz uma abordagem mais representativas das diferentes cidades do Piauí por meio de metodologia padronizada, na qual já podemos identificar os marcadores de contaminação por vírus associados aos aspectos sociais e econômicos, com características das pessoas de cada uma das cidades”, explicou o Coordenador da pesquisa, o professor Márcio Mascarenhas.

Os domicílios visitados serão previamente sorteados e os pesquisadores enviaram um convite para os moradores. Se aceitarem participar, será feita a entrevista, coletada uma amostra e um teste rápido de antígenos para doença.

“Será usada uma metodologia sistematizada, padronizada, para complementar as informações obtidas nos serviços de saúde, para dimensionar de maneira mais integral o panorama da pandemia no nosso estado”, disse o Coordenador.

O inquérito domiciliar será realizado por Pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Comunidade (PPGSC) e do Centro de Inteligência em Agravos Tropicais, Emergentes e Negligenciados (CIATEN), ambos vinculados à Universidade Federal do Piauí (UFPI). Além disso, o inquérito conta com anuência da Secretaria Estadual de Saúde, do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Piauí (Cosems-PI) e do Comitê de Ética em Pesquisa da UFPI.

