“Ele era um jovem trabalhador”, diz tio de empresário morto a tiros em Teresina

A família de Rafael Soares, empresário de 25 anos que foi morto durante assalto na tarde desta segunda-feira, nas proximidades do bairro Morada Nova, revela o sentimento de tristeza diante da morte do jovem.

Em entrevista ao O DIA, o tio da vítima, Caleb Soares, afirma que Rafael era um jovem trabalhador. “Eu quase nunca o via em casa, pois ele estava sempre trabalhando. Trabalha desde os 15 anos de idade. Atualmente, ele era empresário no ramo de transporte de bovinos. Trazia boi do Maranhão e do Pará aqui para os abatedouros do Piauí”, comenta



Rafael Soares foi assassinado a tiros durante assalto (Foto: Reprodução/Instagram)

Segundo relato de Caleb, o assalto ocorreu no momento em que a vítima iria sair de casa, quando foi abordado por homens em um carro. “A minha irmã iria sair para deixar meu sobrinho na faculdade, então Rafael tirou o carro antes e decidiu pôr do lado, pois ele já ia sair na sequência. Após isso, veio um Sandero branco aqui na rua e disparou três tiros contra ele”, explica o tio da vítima.



Tio da vítima relata tristeza diante do fato (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Os criminosos levaram apenas a mochila de Rafael Soares, deixando o carro da vítima para trás. “A última coisa que ele pediu foi que ligássemos para o SAMU, pois ele havia sido baleado”, acrescenta Caleb Soares.

O tio da vítima acrescenta ainda que, apesar da tristeza pela perda de seu sobrinho, a família sabe que está em um bom lugar. “A gente fica muito triste, mas como cristão, a gente sabe de onde vem e para onde vai, isso é o que nos conforta. Rafael era um garoto de igreja e servo de Cristo. Vai deixar saudades”, finaliza.



Entenda o caso

Um empresário de 25 anos, identificado como Rafael Soares, foi assassinado durante assalto nesta segunda-feira (26), nas proximidades do bairro Morada Nova, localizado na zona Sul de Teresina. A vítima teria reagido ao assalto e foi baleado.



De acordo com informações apuradas pelo O DIA, o empresário estava na frente de sua residência, ao lado de um carro importado, quando foi abordado pelos criminosos. Ele foi atingido com disparos no abdômen e veio a óbito no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

Os criminosos fugiram do local do crime e, até o momento, não foram localizados. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Francisco Filho e Jailson Soares/ O DIA TVAdriana Magalhães