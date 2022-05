Cabeça decapitada de corpo na Estrada da Alegria é localizada

A cabeça do corpo encontrado decapitado na Estrada da Alegria, no último domingo (15/05), foi localizada na tarde desta quarta-feira nas proximidades de uma quadra esportiva no bairro Três Andares, na zona Sul de Teresina.

De acordo com o delegado Bruno Ursulino, o membro estava dentro de uma sacola práticas em meio a lixo em um terreno. Um mau cheiro começou a exalar no dia de hoje e os moradores da região acionaram a polícia.

Foto: Francisco Filho / O Dia Tv

“A equipe conseguiu evoluir nas investigações e chegaram aqui na região. Com esse mau cheiro que começou a exalar no dia de hoje, os populares informaram e as equipes vieram averiguar”, disse. A vítima foi identificada como Antônio Neto Barbosa .

Bruno Ursulino confirmou que a cabeça é do corpo encontrado, contudo, é necessário ainda os trabalhos formais da perícia para que os procedimentos sejam anexados ao inquérito.

“Estamos aguardando a chegada perícia para que possa estar colhendo tudo que foi encontrado a fim maiores detalhes sobre esse crime para a equipe de investigação”, finalizou.

Com informações de Francisco Filho / O Dia Tv