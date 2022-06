Caso Salve Rainha: Moaci Júnior é condenado a pagar R$ 112 mil em indenização

Moaci Moura da Silva Júnior, condenado por provocar a colisão que matou os irmãos Francisco das Chagas Araújo Júnior e Bruno Queiroz, foi condenado novamente pela Justiça. Desta vez, ele deve pagar indenizações no valor de R$ 112 mil ao artista plástico e jornalista Jader Damasceno, que ficou gravemente ferido no acidente ocorrido em 26 de junho de 2016. A decisão é do último dia 13 de junho.

Foto: Arquivo O Dia

Na sentença, o juiz Edson Alves, da 10ª Vara Cívil, considerou o laudo pericial que apontou que Moaci Júnior dirigia um veículo Corolla em velocidade acima do permitido para a via e invadiu o sinal vermelho, vindo a colidir com o veículo do modelo Fusca, no qual estavam os irmãos Bruno e Francisco, e no qual o jornalista Jader Damasceno encontrava-se como passageiro. Além disso, o lado preliminar de embriaguez evidenciou que o réu estava embriagado no momento do acidente. Com a condenação, Moaci Júnior deve indenizar o jornalista em R$ 50 mil por danos morais, R$ 50 mil por danos estéticos e R$ 12.450 por despesas médicas e pessoais.





"Os documentos constantes dos autos evidenciam que além de avançar o sinal vermelho em velocidade superior à permitida para o local, o suplicado encontrava-se alcoolizado quando materializou tais condutas, conforme se extrai do laudo preliminar de embriaguez, evidenciando de forma clara que estava em “estado de embriaguez alcoólica aguda” e que essa condição põe em risco a segurança própria ou alheia. Aliás, a situação analisada ultrapassa o cometimento de simples infrações administrativas às normas de trânsito, a considerar que teve como consequência a efetiva colisão com o veículo em que se encontrava o autor, vitimando fatalmente duas pessoas e causado diversas lesões e sequelas no requerente", avalia o magistrado.

Salve Rainha: Moaci precisa sair à noite para aliviar tensão psicológica