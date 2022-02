A aposentada Maria Lúcia Ferreira, avó materna do bebê Wesley Carvalho, defendeu a filha Ângela Valéria Ferreira Ferro – presa nesta terça-feira por suspeita de participação na morte da criança em um suposto ritual. A idosa disse que a Ângela é inocente e foi convencida a participar o ato por familiares do marido.

Leia também: Mãe alega que bebê foi queimado após morrer durante jejum de duas semanas

“Foram eles que mataram meu neto, não foi minha filha, não. Minha filha não mata um passarinho, como é que ela vai matar um filho do amor dela. Era o que mais ela queria bem era o filho dela”, disse a avó materna.

Em um vídeo, ela aparece cobrando que o pai da criança e seus familiares também sejam mostrados pela imprensa. “Minha filha não merece isso, porque eu conheço minha filha. Estão condenando só minha filha, botam só o retrato da minha filha no ar e do bandido do marido, do avó, dos irmãos e tudo dele. Pois tem que botam eles tudo na grade”, pediu.

O caso

O desaparecimento do Wesley Carvalho Ferreira, de apenas um ano e nove meses, foi denunciado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) após um mês. A família alegou um suporto sequestro que teria ocorrido na Praça da Bandeira, no centro de Teresina.

Na noite dessa segunda-feira, os pais e os avós da criança foram presos depois que a investigação apontou que Wesley Carvalho morreu ao ser sacrificado em um ritual praticado na zona rural de Teresina.

o Delegado Geral da Polícia Civil do Piauí, Luccy Keiko Leal, afirmou ao O DIA que a mãe teria confessado à polícia que a criança morreu após ficar em jejum durante duas semanas em um ritual.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no