Delegada descarta pedido de prisão no caso Tainah Brasil

A delegada Natália Figueiredo, titular do Núcleo de Feminicídio, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), destacou que haverá pedido de prisão para as duas suspeitas do assassinato da jovem Tainah Brasil, filha do jornalista Marcelo Rocha. A polícia civil ganhou na semana passada mais 30 dias para a conclusão do inquérito que já dura quatro meses.

Natália Figueiredo lembrou que uma das suspeitas, Geovana Thais, chegou a ser presa após o crime, mas ganhou liberdade durante audiência de custódia. A delegada explicou que a suspeita assumiu a autoria do crime e colaborou com a investigação sempre que foi requisitada. Ela alega a falta de requisitos para um novo pedido de prisão.

Delegada Natália Figueiredo (Foto: Reprodução / O Dia Tv)

“A prisão preventiva necessita que sejam preenchidos requisitos. Na audiência de custódia o membro do Poder Judiciário não entendeu como presentes esses pré-requisitos e concedeu a liberdade provisória. Desde as diligências que precisou da pessoa que foi flagranteada (suspeita) ela colaborou. Não existe até este momento requisitos para que seja decretada prisão preventiva dela”, disse Natália Figueiredo.

Tainah Brasil (Foto: Reprodução / redes sociais)

A delegada recebeu o inquérito novamente na última quinta-feira (01/09) depois que a Justiça concedeu a prorrogação do prazo de conclusão. “Diante das investigações e também das diligências que a gente tinha realizar, a gente precisou de um pouco mais de tempo. Foi solicitado a Justiça uma prorrogação de prazo. Os autos foram remetidos ao Poder Judiciário. Só poderíamos dar continuidade formalmente as investigações, ao inquérito, depois que o autos retornassem para a delegacia”, afirmou.

O crime

A jovem Tainah Luz Brasil Rocha, de 27 anos, filha do jornalista Marcelo Rocha, morreu na segunda-feira, 16 de maio, após ser esfaqueada durante uma discussão ocorrida durante a madrugada, no bairro Mocambinho, zona Norte de Teresina.

A jovem foi atingida com aproximadamente sete facadas na região do abdômen. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito na manhã de ontem.

A vítima estava morando no estado do Paraná e visitava Teresina na data. Ela foi na residência de sua ex-namorada, Fernanda Ayres. Na casa, estava a atual namorada de Fernanda. As três estariam consumindo bebida alcoólica no momento que teve início a discussão.

