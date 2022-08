"A adolescente teria sido, segundo os laudos periciais, torturada. Na primeira fase, realizamos a prisão de três moças e através dessas prisões tivemos mais informações e chegamos a alguns nomes, nomes esses que foram alvos da segunda fase da operação Caecos. Foram cumpridos três mandados de prisão, duas moças e um rapaz, todos maiores de idade", informou a delegada.

Local onde o corpo foi encontrado. Foto: Jailson Soares/O Dia

As prisões foram realizadas no bairro Palitolândia, região da Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina. Segundo a delegada, um novo inquérito policial foi instaurado no sentido de identificar e realizar a prisão de demais envolvidos no tribunal do crime. Até o momento, seis pessoas já foram presas por suspeita de envolvimento no crime.

A investigação apura se uma tatuagem que Maria Camila usava em referência a uma organização criminosa teria motivado o assassinato. A menor foi dada como desaparecida na Vila Irmã Dulce, na zona Sul de Teresina, após supostamente ser raptada por uma organização criminosa. A família da adolescente chegou a receber foto de Camila chorando. No dia 27 de abril, a jovem foi encontrada morta nas proximidades do rodoanel com sinais de violência.