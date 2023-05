Ex-PM que matou cabo Samuel é condenado por mais um homicídio

O ex-policial militar do Maranhão, Francisco Ribeiro dos Santos Filho, foi condenado, nessa terça-feira (02), pelo homicídio de Felipe da Silva Araújo, morto em 2018 em Teresina. No ano passado, Francisco Ribeiro também já havia sido condenado por ter assassinado o cabo Samuel de Sousa Borges na frente do filho na Avenida Presidente Kennedy, zona Leste de Teresina. Além destes crimes, o ex-agente policial está sendo acusado de outras duas mortes também ocorridas na capital.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Conforme denúncia formulada pelo Ministério Público do Piauí (MPPI), na tarde do dia 16 de agosto, nas proximidades do pátio da Vip Leilões, no bairro Pedra Mole, Francisco Ribeiro disparou contra a vítima, que estava caminhando na rua. As investigações apontam que o crime ocorreu por rixas antigas. Felipe morreu ainda no local do crime após ter sido atingido por um tiro no rosto.

A Polícia Civil do Piauí, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), concluiu, através de exame de microcomparação balística, que o projétil encontrado no corpo de Felipe da Silva à época era da arma de Francisco Ribeiro dos Santos Filho. A pistola foi a mesma usada para tirar a vida do cabo Samuel de Sousa.

No julgamento, o militar negou a autoria do crime e informou que a arma utilizada para ceifar a vida de Felipe da Silva Araújo fora roubada dias antes do crime. “Em seu interrogatório o réu afirmou que tentou recuperar a arma roubada de forma “particular”, juntamente com outros colegas, extrafunção policial, sem a comunicação à autoridade policial cabível, invadindo a casa do suspeito, e sem comunicar o possível crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo que o mesmo teria cometido”, avalia o magistrado.

A acusação, no entanto, refutou a tese do roubo da arma e sustentou o argumento de que a vítima caminhava pela Avenida Dr. José de Moura Santos quando foi surpreendida pelo ex-PM. Segundo familiares de Felipe, Francisco Filho era conhecido na região da Pedra Mole como uma pessoa agressiva e utilizava da posição de militar e do porte de arma de fogo para amedrontar a região.

Diante dos fatos, o ex-militar foi condenado a mais 17 anos e um mês de prisão, além dos nove anos que já havia sido condenado pela morte do cabo Samuel, somando 26 anos de prisão. Além disso, a Justiça determinou que o mesmo perca a função pública de policial militar. Apesar da determinação, Francisco Filho já havia sido exonerado do cargo no dia 30 de abril de 2021.

Outros crimes

O ex-PM Francisco Ribeiro dos Santos Filho é apontando como o autor de quatro homicídios na região de Teresina. Dois deles ocorreram no mesmo dia, em dezembro de 2018. As vítimas Pedro Henrique de Sousa Florêncio da Silva e Diego Armando Alves do Nascimento saíam de uma padaria na região da Pedra Mole, quando foram surpreendidas pelo ex-policial. Os jovens foram atingidos por disparos de arma de fogo. Francisco Ribeiro chegou a ser preso pelo duplo homicídio em março de 2020.

“Ele fez uma emboscada para os dois rapazes, os seguiu até poder cometer o crime. Então trata-se de uma pessoa muito perigosa que põe em risco a ordem pública”, disse o delegado do DHPP, Francisco Costa, o Barêtta, à época.

O policial também esteve envolvido em outro caso que teve grande repercussão no Piauí. No 1º de fevereiro de 2019, o cabo Samuel de Sousa Borges estava com o filho em uma motocicleta na Avenida Presidente Kennedy quando avistou o acusado em uma motocicleta sem placa e portando uma arma de fogo.

Em um vídeo gravado pela vítima momentos antes de ser assassinada é possível ver a primeira abordagem que o cabo faz ao ex-PM, exigindo que o mesmo mostre o documento de identificação da Polícia Militar. No entanto, o acusado se recusou a se identificar.

Após seguir o acusado até a Avenida Jockey Club, o cabo Samuel constatou que o policial militar do Maranhão possuía outra arma irregular, um revólver calibre 38. O cabo deu voz de prisão ao acusado e anunciou que iria denunciá-lo à Corregedoria da PM. Em seguida, a vítima ficou de costas para Francisco Ribeiro e foi atingida por vários disparos. O policial não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

