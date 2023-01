Greco investiga se avião que caiu no Mato Grosso é o mesmo roubado no Piauí

O Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO) do Piauí está investigando se um avião monomotor que caiu neste domingo (22), na comunidade Jacamim, interior do município de Juara, no Mato Grosso, é o mesmo avião roubado em Teresina no dia 14 de janeiro. Segundo informações preliminares, os pilotos que se encontravam no avião saíram ilesos, mas fugiram e ainda não foram localizados.



À esquerda, avião que caiu no Mato Grosso. À direita, avião roubado no Piauí (Foto: Reprodução/Redes sociais)

De acordo com o delegado Charles Pessoa, a equipe de polícia já iniciou as investigações. Os aviões têm o mesmo modelo (Cessna 206), no entanto ainda não é possível confirmar se é a mesma aeronave. O Greco informou ainda que está em contato com a Polícia Civil do Mato Grosso para seguir com a apuração.

A aeronave roubada do Clube do Ultraleve do Piauí está avaliada em R$ 2 milhões. Bandidos armados renderam o caseiro do aeroclube e retiraram o avião de dentro do hangar.



No último dia 18, o secretário de Segurança do Estado, Chico Lucas, afirmou que as pessoas que financiaram o roubo já foram identificadas pela polícia. “A gente tem o caminho que levou ao financiamento desse roubo. Esse avião é muito desejado por facções, traficantes. Ele é de pequeno porte, consegue pousar e decolar em pistas pequenas e consegue levar um peso muito grande”, disse o secretário.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no