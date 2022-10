Homem é assassinado a facadas na zona Rural de Teresina; 3ª morte em 24 horas

Teresina teve um final de semana violento. Somente neste domingo (16), a Polícia Militar registrou ao menos três homicídios na capital. O último deles ocorreu na zona Rural do município na localidade conhecida como Santa Mônica onde um homem foi assassinado a facadas. De acordo com a PM, a vítima foi identificada como sendo Jailson de Alencar Gomes, 28 anos.



Conforme consta no relatório de ocorrência do 5º Batalhão, que atende à área, o assassinato teria ocorrido durante uma briga entre a vítima e o suspeito. Os dois estariam ingerindo bebida alcoólica quando começaram a discussão até que o suspeito, identificado apenas como Wellington, desferiu os golpes de faca em Jailson.



Foto ilustrativa: Maria Clara Estrêla/O Dia

A perícia localizou duas perfurações na região do abdômen e do pescoço da vítima, que morreu ainda no local. O suspeito fugiu logo em seguida e ainda não foi localizado.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) juntamente com o IML, que removeu o corpo de Jailson. O caso seguirá sob investigação pela Polícia Civil

Terceiro homicídio em 24 horas

Antes do assassinado de Jailson de Alencar Gomes, um outro homem identificado como Sidiclei Gonçalo de Melo também foi morto em circunstâncias semelhantes, mas dessa vez no bairro Horto Florestal, na zona Leste de Teresina. Segundo a PM, ele e mais dois conhecidos estavam bebendo quando se desentenderam e um deles, de nome Edilson do Nascimento Sousa, desferiu golpes de faca contra a vítima e uma terceira pessoa identificada como Rodrigo Belo de Araújo.

Rodrigo foi socorrido e encaminhado ao HUT, mas Sidiclei morreu ainda no local. Edilson foi preso em flagrante minutos depois próximo à cena do crime.

Além destes casos, um corpo foi localizado por populares com perfurações de tiro às margens da Avenida Josué dos Santos Moura, na zona Norte de Teresina por volta das 6h30. A PM esteve no local isolando a áreas. A vítima não chegou a ser identificada, mas se tratava de um homem na casa dos 30 anos trajando somente uma bermuda de cor escura.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no