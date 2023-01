Homem é preso suspeito de decapitar desafeto na zona Sul de Teresina

Um homem de iniciais A.J.A.S, suspeito de decapitar um desafeto durante uma discussão na Zona Sul de Teresina, foi preso nesta segunda-feira (30) na Praça da Bandeira, no centro da capital. O acusado foi ouvido e confessou no interrogatório que decepou a cabeça da vítima. O crime ocorreu em maio do ano passado.

O corpo do homem identificado como Antônio Neto Batista foi encontrado por um pescador no cruzamento da Avenida Mestre Dezinho com a Avenida Celso Pinheiro, no Bairro Catarina, Zona Sul. O cadáver estava sem a cabeça. A investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apontou que a decapitação ocorreu quando a vítima ainda estava viva, já que o laudo da perícia indicou que houve reação da vítima.

Foto: Divulgação / SSP

A investigação descobriu ainda que os dois homens tiveram uma discussão, momento que o acusado sacou um facão e em seguida decapitou a vítima. A.J.A. teria colocado a cabeça do homem em um saco de ração e a descartado a uma distância de quase dois quilômetros do local do achado do corpo.

A cabeça foi encontrada dentro de um saco de ração na lateral da quadra poliesportiva na Rua Vera Cruz, Vila da Paz, Bairro Três Andares, zona sul de Teresina.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no