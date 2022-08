Jovem é assassinado a tiros na Vila Irmã Dulce; 4º homicídio no fim de semana

A onda de violência que assola Teresina fez mais uma vítima. No começo da noite deste domingo (21), um jovem de apenas 18ª anos foi assassinado a tiros na porta de casa no bairro Vila Irmã Dulce, zona Sul de Teresina. Ele foi identificado como sendo Vitor Manoel Campelo de Sousa. De acordo com o relatório de ocorrência da Polícia Militar, ele estava dentro de casa assistindo a um jogo quando foi chamado na calçada por alguém e ao chegar do lado de fora, foi atingido pelos disparos.



Vitor morreu ainda no local antes mesmo da chegada do SAMU. Testemunhas informaram à PM que os tiros teriam sido disparados por um homem que fugiu correndo. Até o momento a polícia não tem a identificação do suspeito. Guarnições do 17º BPM fizeram diligências na região, mas ninguém foi preso.



Foto ilustrativa: Jailson Soares/O Dia

A PM informou que Vitor Manoel já tinha passagens pela polícia por roubo e seu assassinato pode estar relacionado a acerto de contas do mundo do crime. Os policiais militares isolaram a área e acionaram a perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai prosseguir com as investigações. O IML também esteve no local para remover o corpo da vítima.

Fim de semana violento

Vitor Manoel Campelo é a quarta vítima de homicídio no final de semana em Teresina. Na madrugada do sábado (20), dois homens foram encontrados mortos na estrada da Alegria, zona Sul da capital. Populares que ouviram os disparos de arma de fogo acionaram a polícia. Uma motocicleta foi encontrada no local.

Horas depois, durante a tarde do sábado (20), um rapaz de 19 anos identificado como Pedro Henrique foi assassinado a tiros em frente à sua residência na Vila Lucy, bairro Novo Horizonte, zona Sudeste. Testemunhas informaram à polícia que os tiros teriam sido disparados por uma pessoa de dentro de um carro. Os suspeitos estavam encapuzados.

