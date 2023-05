Justiça torna réu suspeito de atirar em filho do presidente do TJPI

Francisco Jefferson da Silva Cruz, vulgo Anjo da Morte, virou réu na investigação que apura o disparo de arma de fogo contra o advogado André de Almeida Sousa e Silva, filho do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Hilo de Almeida. O crime aconteceu em um bar na Avenida São Sebastião, em Parnaíba.

O Ministério Público denunciou Francisco Jeferson por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, uso de meio cruel e por ter tornado difícil a defesa da vítima. A juíza Maria do Perpétuo Socorro, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parnaíba, por sua vez, aceitou a denúncia contra o acusado.

O CASO

O advogado André de Almeida Sousa, 37 anos, filho do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí (TJ-PI), Hilo de Almeida, foi baleado na madrugada da última quarta-feira (22), em Parnaíba. Ele foi transferido para Teresina e deu entrada no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU/UFPI).

O principal suspeito do crime foi preso três dias depois em uma casa na companhia da esposa, que estava grávida. Ele é apontado pela polícia como integrante de uma facção criminosa com atuação no litoral do Piauí. A motivação do crime foi uma discussão por conta do banheiro do estabelecimento.

O advogado foi submetido a uma cirurgia que teve duração de sete horas e foi “extremamente delicada". Apesar de bem sucedida, os especialistas não descartam a possibilidade do advogado perder a visão do olho atingido pelo tiro.

