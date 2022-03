Lindomar Castilho anuncia novo Batalhão da Polícia Militar para Parnaíba

O comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Piauí, coronel Lindomar Castilho, confirmou nesta quarta-feira (02) ao O Dia que um novo Batalhão da Polícia Militar será instalado ainda este ano na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí, para buscar coibir o avanço de facções criminosas e do tráfico de drogas na região.

“O governador pediu para a gente reforçar com unidades policiais lá em Parnaíba. Criamos um Batalhão e devemos instalar esse Batalhão ainda em 2022, mas um para fortalecer a presença da PM naquele território”, disse Lindomar Castilho ao comentar os esforços das forças de segurança que estão centrados no Norte do Estado.

“No Piauí, temos Teresina e o Norte do Estado. Temos um foco avançado em Piripiri avançando para Parnaíba. Essa região faz divisa com o estado do Ceará. E o Ceará tem sofrido muito com essa questão de facção. Não por caso, essa região tem recebido atenção especial. Se você observar o restante do mapa do estado, você não vai encontra. Tem mais de 100 municípios no Piauí sem registrar uma morte violenta.”, declarou o comandante-geral.

Ele comemorou os resultados da operação integrada das polícias militar, civil, federal e rodoviária federal no litoral do Piauí. O coronel Lindomar Castilho disse que a cidade de Parnaíba estava há 40 dias sem crimes violentos até a última segunda-feira (28), quando uma mulher foi morta com tiros no bairro Ilha Grande de Santa Isabel.

Questionado sobre a apuração do caso de um policial militar que matou duas pessoas em um bar no bairro Parque Itararé, na Zona Sudeste de Teresina, na última sexta-feira (25). O coronel se reservou a dizer que a Corregedoria será impiedosa com os maus policiais.

“Esses que se afastam da missão, se desviam da sua conduta para cometer qualquer crime, nossa Corregedoria decide muito forte. Tem que se preservar o bom policial. Aqueles que querem manchar a história da Polícia Militar vão encontrar uma corregedoria impiedosa”, disse.

