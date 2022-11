Mãe de criança morta no Ilhotas pede doações para manter os outros três filhos

Uma campanha nas redes sociais está pedindo ajudas para Dayane Gomes, mãe de Débora Vitória, criança de 6 anos morta durante uma tentativa de assalto no bairro Ilhotas, na zona Sul de Teresina, na noite da última sexta-feira (11). Amigos e familiares estão compartilhando uma mensagem em que afirma que por ter sido atingida por um disparo de arma de fogo na perna, o tiro a impossibilita de realizar seu trabalho de manicure.

“Ela é mãe solo e tem mais três filhos. Estamos precisando de qualquer quantia. Desde já, agradecemos a todos. Orem por ela e por toda sua família. Desde já nosso muito obrigado!”, diz o comunicado compartilhado nas redes sociais da manicure. Dayane até disponibilizou uma chave PIX para as doações. (Confira na imagem abaixo)

(Foto: Reprodução / Facebook)

AS VERSÕES DO CRIME

A criança Débora Vitória, de 6 anos, morreu após ser baleada no momento que chegava em casa com a mãe, Dayane Gomes. Na versão do 6º Batalhão da Polícia Militar, foram abordadas por dois homens que estavam em uma motocicleta. Nesse momento, uma pessoa - ainda não identificada - teria reagido a ação e iniciou uma troca de tiros com os assaltantes.

Porém no último domingo (13), a mãe Dayane veio a público e desmentiu a versão da PM. E afirmou que o tiro partiu da arma do policial militar que reagiu a ação criminosa . A mulher criticou comentários de que ela teria reagido diante dos assaltantes. Dayane afirmou que ela e a filha sairiam ilesa do assalto se não tivesse ocorrido a reação do policial.

“Eu quero falar aqui que eu não reagi, a gente ia sair ilesa disso tudo, mas por irresponsabilidade de um policial que não estava preparado para estar com uma arma na cintura, aconteceu tudo isso, e a minha filha não está mais aqui comigo por irresponsabilidade”, disse. Em seguida no vídeo, Dayane acusou o policial de embriaguez no momento que efetuou o disparo.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no