Mãe de Lucas Vinícius vai a Brasília, se encontra com André Janones e pede por justiça

Nesta quinta-feira (16) a mãe do estudante de Direito Lucas Vinícius, Ana Lúcia, esteve em Brasília onde se encontrou com om deputado André Janones (Avante-MG). Ao Portal O Dia, Dona Ana afirmou que o encontro foi em busca de respostas sobre o desaparecimento do filho e para pedir por justiça. No ato, ela representou outras mães que também buscam por resolução dos casos de violência sofrido pelos filhos.

“Estive hoje com o deputado Janones em busca de respostas por meu filho Lucas Vinícius Monteiro Oliveira e representando todas as mães do nosso país que estão sofrendo por violência e descaso”, disse a mãe do estudante desaparecido. Ana Lúcia ainda está na capital federal e deve ter um encontro com o deputado Maurício Velasco (SDD-PR) nesta sexta-feira (17).

“Não é um movimento político, não estou alinhada aos políticos. Mas nós dependemos de políticos e viemos aqui para pedir novas leis no nosso código penal pra que outras mães não venham a passar pela nossa dor”, complementou.

Prestes a completar um ano, caso ainda não foi esclarecido

Lucas Vinícius, 24 anos, desapareceu na noite do dia 24 de abril. Segundo a namorada do jovem, Gabriela Vasconcelos, ele pulou no Rio Poti após descer do carro que ela dirigia. O Corpo de Bombeiros realizou buscas, mas não localizou o corpo. A família contesta a versão de Gabriela. Um corpo encontrado carbonizado próximo ao rodoanel de Teresina chegou a ser apontado como sendo de Lucas, porém, o exame de DNA apontou que não se tratava do estudante.

Uma equipe forense já esteve na Capital, onde coletou informações sobre o caso. Durante os 10 dias em que estiveram em Teresina, os técnicos foram até o Sítio Cantão, último local que Lucas foi com a namorada, Gabriela Vasconcelos, calculando o tempo de trajeto. Os profissionais também colheram depoimentos de testemunhas e foram até a Ponte Juscelino Kubitschek, local onde supostamente Lucas teria pulado no Rio Poti. Os peritos foram também ao Encontro dos Rios e conversaram com pescadores.

