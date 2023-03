Marcos Vitor cumprirá pena na Penitenciária Irmão Guido, decide juíza

A juíza Cássia Lege de Macedo determinou nesta quinta-feira (9) durante Audiência de Custódia que Marcos Vitor Aguiar Dantas, condenado pelo estupro da irmã e de uma prima, cumprirá a pena de 33 anos, oito meses e sete dias de prisão na Penitenciária Irmão Guido, em Teresina.

Marcos Vitor desembarcou no aeroporto Petrônio Portela, em Teresina, na madrugada desta quinta após ser extraditado da Argentina. Logo em seguida ele foi levado para a Central de Flagrantes de Teresina e depois para Fórum Cível e Criminal de Teresina, onde teve a prisão homologada pela juíza.

No processo judicial, o réu foi condenado a 23 anos e quatro meses por estuprar a irmã, de 9 anos; e a 10 anos, quatro meses e sete dias pelo estupro de uma prima, de 12 anos. Por se tratar de crime sexual, o ex-estudante deve ficar separado da maioria dos presos e cumprirá a pena em uma ala com outros detentos com envolvimento na mesma tipificação penal.

ENTENDA

Marcos Vitor Aguiar Dantas estava foragido desde outubro de 2021, quando foi denunciado por ter estuprado a irmã e uma prima em crime cometido aqui em Teresina. Mesmo tendo fugido, ele foi condenado a 33 anos e 8 meses de prisão por estupro de vulnerável. Conforme a denúncia feita pela mãe de uma das vítimas, Marcos teria cometido os abusos durante pelo menos 5 anos.

Foragido, o nome do acusado entrou para a lista de procurados pela Interpol e ele acabou sendo localizado em janeiro deste ano na cidade argentina de Mar del Plata . As investigações apontaram que ele estava residindo em Buenos Aires e que vinha usando documentos falsos.

