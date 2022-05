Motociclista fica gravemente ferido após ser atropelado na BR 343, em Teresina

Um acidente nesta quinta-feira (05/05) na BR 343, em Teresina, deixou um motociclista de 44 anos com lesões graves. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

De acordo com levantamentos da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem seguia pilotando uma motocicleta pela rodovia quando foi um carro modelo Chevrolet Classic colidiu na traseira da moto. O motorista do carro, um homem de aproximadamente 40 anos, ainda perdeu o controle e desceu o aterro.

O homem que supostamente, segundo a PRF, estaria embriagado, fugiu do local do acidente sem sofrer ferimentos. O condutor da motocicleta testou negativo no teste de alcoolemia

Ciclistas atropelados

Esse é o segundo caso de colisão traseira na BR 343 nesta semana. Na última terça-feira (03/05), dois ciclistas foram atropelados no município de Altos por um motorista embriagado que conduzia um carro. Uma das vítimas, o ciclista Luiz Eduardo Ramos de Araújo, de 21 anos, precisou de transfusão de sangue , e segue em estado grave.

