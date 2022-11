Pai de criança morta durante tentativa de assalto é preso com arma em Teresina

Quatro dias após a morte de Débora Vitoria, criança de seis anos que foi assassinada durante tentativa de assalto que ocorreu no bairro Ilhotas, seu pai, Gedeon Jefferson Soares Batista, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, durante abordagem no Parque Alborada, zona Norte de Teresina, nesta terça-feira (15).

Gedeon Jefferson Soares Batista (Foto: Reprodução/Redes sociais)

De acordo com o sargento Januário, do 9° Batalhão da Polícia Militar, Gedeon estava em um veículo que havia sido roubado há oito dias e encontrava-se com outros dois homens, todos armados. O pai da criança relatou à polícia que estava indo ao encontro do homem que teria alugado a arma que os criminosos utilizaram para praticar o assalto.

“No momento da abordagem, ele tentou alegar que estava sendo sequestrado, mas estava em um veículo roubado. Ele nos confirmou que estava em busca de acerto de contas ”, afirma o sargento.



Agora, a polícia irá investigar porque Gedeon encontrava-se em um veículo roubado. Os três envolvidos na ocorrência foram encaminhados à Central de Flagrantes de Teresina.