Piauí registra três casos de feminicídio em uma semana

Na última semana, três casos de feminicídio foram registrado no Piauí nos municípios de Pedro II, São Miguel do Tapuio, no Norte do estado; e em Inhuma, na região Sul. Nesses casos, dois suspeitos foram presos logo após o crime e um deles tirou a própria vida.

O último registro aconteceu na noite desse domingo (19) no município de Inhuma. Uma mulher identificada como Francisca Darlene de Morais Silva, de 36 anos, foi morta com vários golpes de faca desferido pelo companheiro, um jovem identificado como lan das Dores Silva, 24 anos.

De acordo com a Polícia Militar, os dois iniciaram uma discussão na residência. Logo em seguida o suspeito buscou o canivete e atingiu a vítima. Vizinhos ainda tentaram socorrer, mas ela não resistiu e acabou falecendo.

São Miguel do Tapuio

Em São Miguel do Tapuio, o vereador Manoel Evaristo de Paiva Neto, o Netinho (PSD), atropelou a esposa, a conselheira tutelar Maria Rita Nogueira na noite da última quinta-feira (16). O casal teve uma discussão em um restaurante. A mulher saia de moto quando foi perseguida pelo marido em um carro.

Na queda, ela teve perda de massa encefálica e foi levada em estado grave para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT). O suspeito tirou a própria vida após o crime e foi encontrado na zona rural do município no dia seguinte. A vítima não resistiu e morreu após dois dias internada .

Pedro II

O primeiro caso da semana foi registrado na cidade de Pedro II na segunda (13). Uma mulher identificada como Maria de Fátima Pereira, 50 anos, foi assassinada a golpes de faca pelo próprio marido. O corpo da mulher foi encontrado dentro da residência onde moraram na zona rural. Ele foi preso depois de tentar contra a própria vida.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no