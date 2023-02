Polícia prende quatro pessoas por tráfico de drogas e homicídio em Bom Jesus

Quatro pessoas foram presas na cidade de Bom Jesus sob acusação de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e a prática de homicídios na região. Os presos são ainda suspeitos de integrarem uma facção criminosa. As prisões aconteceram durante cumprimento de mandados de busca em duas residências em Bom Jesus.



Na ação, a polícia apreendeu ainda três armas de fogo, dinheiro, celulares e uma quantidade de droga, além de pendrives e material relacionado à venda de entorpecentes. Por meio de nota, a Delegacia de Bom Jesus informou que um dos presos havia saído recentemente do sistema penitenciário onde estava recolhido por suspeita de ter invadido uma agência da Caixa Econômica Federal no Piauí.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Prisões também em Parnaíba

Em razão do reforço no policiamento neste período de Carnaval, as forças de segurança têm articulado ações de combate ao crime e mirado nas facções. Nesta sexta (17), seis pessoas suspeitas de atuarem no tráfico de drogas foram presas em uma operação no litoral piauiense. Cerca de 100 policiais participaram da ação, entre Civis e Militares.

Das seis prisões, três foram efetuadas em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa, tentativa de homicídio e tráfico. Na operação, a polícia apreendeu R$ 15 mil em espécie.

Vale lembrar que tanto o litoral quanto o interior do Piauí estão com reforço na segurança. Cerca de 1.700 policiais militares embarcaram para atuar durante o policiamento do Carnaval em 50 municípios.

