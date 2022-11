Preso mais um envolvido na morte do sargento Maia

Um homem identificado como Paulo César Dias Pereira foi preso nesta quinta-feira (03/11) pela Força Tarefa da Secretaria de Segurança do Piauí suspeito de envolvimento na morte do sargento da Polícia Militar André Freitas Maia, crime cometido na madrugada do dia 26 de outubro deste ano na Avenida dos Ipês, na zona Leste de Teresina.

Segundo a investigação do Departamento de Homicídio e Proteção à Vítima (DHPP), Paulo César foi o responsável por fornecer a arma utilizada pelos criminosos para os assaltos e que acabou sendo utilizada para atingir o PM com um disparo na cabeça. Ele era amigo do Francisco Ivan Mendes, apontado como autor do tiro, e que foi morto em confronto com a polícia.

Foto: Divulgação / SSP

À imprensa, o coordenador da Força Tarefa, major Audivam Nunes, explicou que Paulo César já tinha um mandado de segurança em aberto após participar da execução de um homem no Mercado do Dirceu, no mês de fevereiro deste ano. Ele é tido pela polícia como líder de uma organização criminosa com atuação na Vila da Guia.

O crime

André Freitas Maia foi assassinado com um tiro na cabeça na Avenida dos Ipês, na zona Leste de Teresina, depois que foi abordado por quatro criminosos. O policial que era lotado no quartel do comando-geral da PM retornava para casa na madrugada quando foi abordado pelo grupo.

A polícia prendeu quatro suspeitos de participação no mesmo dia do crime, mas um foi liberado depois que ficou constatado que ele não teve envolvimento. Na madrugada seguinte, o adolescente que teria atirado no policial foi morto ao tentar reagir à prisão no bairro Deus Quer.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no