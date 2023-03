Preso segundo suspeito de assassinar empresário em pousada de Luís Correia

Um homem de iniciais G.P.S. foi preso nesta segunda-feira (6) no povoado Mexeriqueira, zona rural de Luís Correia, suspeito de participação no assassinato do empresário Francisco Hélder Alves, gerente de uma pousada localizada na praia de Macapá. O crime foi cometido dentro do estabelecimento em novembro de 2022.

O delegado Aldely Fontenele, titular na Delegacia de Polícia Civil de Luís Correia, explicou que o suspeito auxiliou na fuga do homem apontado como o executor. As investigações concluíram que G.P.S. ficou do lado de fora da pousada em uma motocicleta, aguardou o acusado efetuar os disparos na vítima e logo em seguida empreendeu fuga.

Foto: Divulgação / SSP

Aldely Fontenele comentou ainda que G.P.S é suspeito de envolvimento com facções criminosas e vinha sendo investigado por assaltos à mão armada nos Povoados Carnaubal, Bezerro Morto, Macapá, dentre outros na região litorânea do estado. Ele foi levado para a Central de Flagrantes de Parnaíba.

O CRIME

O empresário Francisco Helder, de 54 anos, foi executado com três tiros dentro da Pousada Recanto dos Poetas, localizada no povoado Macapá, em Luís Correia, litoral do Piauí. O crime ocorreu às 19h49 do sábado (12) em frente a clientes e funcionários. Imagens do circuito interno de segurança da pousada mostram o momento da execução.

Helder estava dentro de um barco ornamentado, onde funciona o bar, e preparava uma bebida para um cliente. O suspeito vestido com uma camisa rosa, short vermelho e encapuzado adentrou o local e efetuou três disparos à queima roupa contra o comerciante. O crime apresenta característica de execução devido ao modus operandi. O principal suspeito do crime foi preso quatro dias depois e identificado iniciais N.C.S .

