"Que sirva de lição a todos os agressores", diz mãe de vítima sobre prisão de Marcos Vitor

A prisão de Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira, de 24 anos, condenado a 33 anos de prisão por ter estuprado duas crianças, causou alívio para a família das vítimas. Em entrevista ao O DIA, a mãe de uma das vítimas do estuprador afirmou que espera que a prisão sirva de lição para outros agressores de menores. Marcos Vitor foi preso na madrugada desta quinta-feira (19) na Argentina, após passar mais de 15 meses foragido.



“A nossa família se sente muito feliz que ele tenha sido encontrado e que pague por todos os crimes que cometeu contra as nossas crianças, contra nossas filhas e nossas sobrinhas. Que sirva de lição para todos os agressores de crianças que acham que ficarão impunes. A impunidade não aconteceu nesse caso e não vai acontecer”, enfatizou Priscila Karine.

Foto: Arquivo pessoal/ Polícia Civil



Priscila também agradeceu aos esforços da polícia para conseguir localizado o estuprador e a todas as pessoas que ajudaram a procurar por ele. A família da vítima foi embora do Piauí e atualmente mora em outro estado para tentar reconstruir a vida após o crime. “Nova vida para a minha família. Fomos ameaçados e tenho medo do que uma família dessa possa fazer”, revelou a mãe.

A médica também faz um apelo para que as mães de vítimas escutem os filhos e acreditem naquilo que as crianças disserem. “Acreditem nos seus filhos e nas suas filhas, porque quando a criança chegar para você e disser uma situação dessa, acredite, porque vale a pena”, alerta

Marcos Vitor Aguiar Dantas Pereira foi condenado pela Justiça a 33 anos e oito meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. O réu foi condenado pelo crime contra duas crianças, sendo uma delas sua irmã e a outra sua prima. Na época da condenação, Priscila afirmou ao O DIA que apenas a condenação não trazia justiça, já que o acusado continuava foragido desde a fase de inquérito.

Com informações de Renato Ricarte.