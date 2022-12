Restaurante sofre princípio de incêndio na zona Leste de Teresina

Um princípio de incêndio foi registrado no início da tarde desta segunda-feira (26/12) no Restaurante Carangas, localizado na Avenida Vilmary, na zona Leste de Teresina. Uma fumaça que se espalhou pela região, partindo do local, preocupou estabelecimentos e residências próximas. (veja o vídeo abaixo).

O Portal O Dia apurou que a rede elétrica apresentou um curto circuito. Em imagens registradas por populares que passavam pela região, é possível perceber fogo e estouros na caixa geral de energia do estabelecimento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu solucionar o problema.

Foto: Reprodução / WhatsApp

“Fomos chamados para a ocorrência. O problema foi um transformador que apresentou um curto e fez muita fumaça. A guarnição do Corpo de Bombeiros foi ao local e contornou a situação. O problema foi resolvido lá”, disse ao Portal O Dia o tenente Carlos Antônio, do Corpo de Bombeiros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve feridos e maiores danos no estabelecimento.

Explosão do Vasto

O restaurante Vasto, inaugurado há menos de um mês na zona Leste de Teresina, explodiu na manhã da última quarta-feira (21). O estabelecimento fica localizado nas proximidades da Avenida Dom Severino e ficou completamente destruído. A explosão atingiu também o restaurante Coco Bambu, que fica ao lado. O impacto chegou a ser sentido em estabelecimentos e prédios a quarteirões de distância.

Segundo o delegado Ademar Canabrava, titular do 12º DP, a explosão no restaurante Vasto pode ter sido causada por falha humana . De acordo com ele, vizinhos alertaram um funcionário do restaurante sobre um forte cheiro de gás vindo do estabelecimento e, ao tentar parar o vazamento, o funcionário teria acionado uma chave por engano, causando a explosão.

