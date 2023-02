Teresinense acusada de injúria racial é solta e não poderá frequentar Carnaval de Salvador

A teresinense Lia Raquel Soares Régis, de 44 anos, presa por injúria racial após chamar um vendedor ambulante de “macaco” durante festa de carnaval em Salvador (BA) na última terça-feira (21), teve a liberdade provisória concedida após audiência de custódia realizada na manhã desta quinta-feira (23). Dentre as medidas cautelares expedidas pela Justiça, Lia Raquel foi proibida de frequentar festas de Carnaval na cidade de Salvador.

De acordo com uma das advogadas da acusada, Andressa Teixeira, o juiz Arlindo Alves dos Santos, responsável pela audiência, apontou que não houve representação pela prisão preventiva da acusada e, com isso, foi solicitada a homologação da prisão em flagrante e concedida a liberdade provisória mediante ao cumprimento de medidas cautelares. “A liberdade foi concedida com medidas cautelares de forma branda porque o juiz conseguiu constatar nesse primeiro momento a ilegalidade da prisão, que teve uma série de vícios”, comenta a advogada.

A advogada ressalta que o caso "não ocorreu como está sendo veiculado nas redes sociais” e que existem uma “série de testemunhas que presenciaram o fato”. “Não foi como o que está sendo divulgado e estamos trabalhando a fim de provar a inocência dela, que é uma trabalhadora e cidadã que, no momento da festa, entrou nessa discussão”, acrescenta.

Entenda o caso

Lia Raquel Soares Régis foi presa por injúria racial na Bahia. De acordo com informações da Polícia Civil baiana, ela estava em um bloco carnavalesco na terça-feira (21), no circuito Dodô, quando foi detida por chamar um vendedor ambulante de "macaco". O auto de prisão em flagrante foi lavrado no Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR), localizado no Shopping Barra em Salvador.

Em depoimento, a teresinense negou ter cometido o crime e afirmou que nunca chamaria alguém de "macaco", pois tem um filho negro.

