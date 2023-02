Morte de estudante de medicina: Polícia conclui inquérito e indicia três acusados

O delegado Divanilson Sena, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), concluiu o inquérito da morte da estudante de medicina Flávia Cristina Wanzeler Sampaio e indiciou três acusados pelo crime ocorrido no dia 12 de fevereiro na zona Leste de Teresina.

Com base nas investigações, o delegado indiciou Francisco Emanoel dos Santos Gomes (Biel), Denilson Weviton Santos Nicolau (Ceará) e Antonio Cleison Barbosa Silva (Macapá) pelos crimes de latrocínio consumado contra a estudante Flávia Cristina Wanzeler e ainda tentativa de latrocínio contra o namorado da jovem que dirigia o veículo no momento da abordagem criminosa.

Foto: Reprodução / redes sociais

O delegado Francisco Costa Baretta, coordenador do DHPP, explicou que a apuração policial indicou que o acusado conhecido como Biel foi quem efetuou o disparo conta a jovem, já que ficou comprovado nos autos que a arma encontrada com ele durante a prisão no município de Caxias, no Maranhão, foi utilizada no assassinato.

LEIA TAMBÉM: Juiz converte para preventiva prisões de acusados de matar estudante de medicina

Assaltante que matou estudante de medicina disse que tiro foi 'efeito colateral' do roubo



“Nos exames que foram feitos de confrontação balística ficou provado que a arma que foi apreendida em poder do Biel na cidade de Caxias foi a arma que expeliu o projétil que tirou a vida da Flávia. O plano deles era tomar o carro. Eles são roubadores a mão armada e já fizeram várias vítimas em Teresina tomando carros”, disse Barreta.

O CRIME

A estudante de medicina, Flávia Cristina Wanzeler Sampaio, 23 anos, foi assassinada a tiros em uma tentativa de assalto na Avenida Homero Castelo Branco na tarde deste domingo (13), em Teresina. O crime, segundo a polícia, foi praticado por três suspeitos que estavam em um veículo Renautl Kwid azul roubado, realizando roubos pela região.

O carro foi localizado no dia seguinte no bairro Tabuleta e os três acusados presos. Dois deles foram localizados no bairro Morada do Sol, em Teresina, e Biel, apontado como autor dos disparos, foi preso em Caxias.

Os três, segundo a polícia, possuem antecedentes criminais. Biel, por exemplo, responde também por outros crimes de homicídio. Chamou a atenção a frieza com que Biel depôs à polícia. Ele chegou a dizer que atirar e matar Flávia Cristina era um “efeito colateral”.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no