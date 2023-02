Três pessoas são presas suspeitas de participação na morte de estudante de medicina

Três pessoas foram presas no final da manhã desta segunda-feira (13) suspeitas de terem participado da tentativa de assalto que culminou na morte da estudante de Medicina, Flávia Cristina Wanzeler Sampaio, ocorrida na tarde de ontem (12) na zona Leste de Teresina. As prisões foram efetuadas pela Polícia Militar.

Até o momento não há informações sobre onde as prisões aconteceram, só que se trata de três homens e que foram encaminhados por equipes da Força Tática direto para o Departamento de Homicídios para prestarem depoimento. Os suspeitos estão sendo interrogados pelo coordenador do DHPP, delegado Francisco Baretta.



Carro da estudante de medicina que foi baleado (Foto: André dos Santos/ODIA)

O coordenador do DHPP, contudo, não quis confirmar qual seria o envolvimento dos presos com o crime. "Agora nós vamos conclui o inquérito policial, com todos os pormenores, tudo apurado e individualizado a conduta de cada um dos participantes. Ao final do inquérito iremos nos pronunciar", afirmou.



Suspeitos foram levados pela PM para prestar depoimento no DHPP - Foto: Assis Fernandes/O Dia

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) informou que aguarda a finalização dos procedimentos necessários para se pronunciar a respeito de prisões. O órgão explicou que a Polícia Civil está trabalhando de forma célere para identificar e localizar os envolvidos no crime contra a estudante e que está priorizando a credibilidade das informações repassadas.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP/PI) informa que as investigações sobre o caso da morte de Flávia Cristina Wanzeler Sampaio seguem com as equipes do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil trabalha de forma célere para identificar e localizar os envolvidos no crime contra a estudante. Neste momento, priorizando a credibilidade das informações, a SSP somente se manifestará quando Polícia Civil finalizar os procedimentos necessários dentro da condução do inquérito.

Entenda o caso

A estudante de medicina, Flávia Cristina Wanzeler Sampaio, 23 anos, foi assassinada a tiros em uma tentativa de assalto na Avenida Homero Castelo Branco na tarde deste domingo (13), em Teresina. O crime, segundo a polícia, foi praticado por três suspeitos que estavam em um veículo Renautl Kwid azul roubado, realizando roubos pela região. O carro foi localizado mais cedo nesta segunda-feira (13) no bairro Tabuleta.

