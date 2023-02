Carro usado no assalto que causou morte de estudante de Medicina é encontrado na Tabuleta

A Polícia Civil divulgou na manhã desta segunda-feira (13) novas informações sobre a investigação da morte da estudante de Medicina Flávia Wanzeler. De acordo com o delegado Francisco Costa, o Barêtta, os policiais já encontraram o Renault Kwid utilizado na abordagem ao carro em que estava Flávia e o namorado. O veículo foi identificado no bairro Tabuleta, zona sul de Teresina. O carro deve passar por exames periciais nos próximos dias.

A investigação já identificou também os nomes dos suspeitos do crime. Porém, não foram divulgados, para não atrapalhar o trabalho de elucidação do crime. A informação foi repassada nesta manhã pelo delegado Francisco Baretta, coordenador do Departamento de Homicídios. Ele acredita que os suspeitos também já tenham passagens anteriores pela polícia e ressaltou que a intenção aparente deles era subtrair o bem material da vítima e não necessariamente sua vida, o que caracteriza o crime de tentativa de roubo com consequente assassinato.

A polícia está colhendo imagens registradas por câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local do crime para tentar traçar a rota de fuga dos suspeitos. A tentativa de assalto que culminou na morte de Flávia Cristina aconteceu na Avenida Homero Castelo Branco. Até o momento, a polícia já mapeou câmeras entre a Rua Alecrim e a Avenida Homero, e também nas proximidades da Rua Senador Arêa Leão.

Entenda o caso

Por volta das 17 horas da tarde deste domingo (12), a estudante de Medicina, Flávia Cristina Wanzeler Sampaio, 23 anos, foi assassinado durante uma tentativa de assalto ocorrida na Avenida Homero Castelo Branco, zona Leste de Teresina. Segundo o relatório da ocorrência divulgado pela Polícia Militar, a jovem estava de carro junto com o namorado quando foi abordada por três suspeitos em um veículo modelo Renault Kwid azul.

Flávia e o namorado teriam reagido à abordagem. De acordo com a polícia, o rapaz tentou correr e os criminosos atiraram. Flávia acabou sendo atingida por dois disparos: um na altura do ombro e outro no tórax. Os assaltantes fugiram em seguida. A estudante ainda chegou a ser socorrida e, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada em um hospital particular na região.

Com informações da ODIA TV