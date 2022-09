Vídeo mostra momento em que empresário é abordado por atiradores no Morada Nova

Uma câmera de segurança localizada nas proximidades da residência do empresário Rafael Soares flagrou o momento em que a vítima foi abordada por criminosos e morta a tiros na tarde desta segunda-feira (26), no bairro Morada Nova, zona Sul de Teresina. Pelas imagens é possível ver que o empresário sai de casa com uma mochila e, ao chegar próximo ao seu veículo, um Corolla branco, percebe a aproximação dos atiradores e tenta fugir.



A câmera de segurança mostra que o carro usado pelos criminosos, uma Saveiro de cor branca, estava estacionado próximo à residência da vítima. Ao perceberem que o empresário sai de casa, os atiradores se aproximam e a vítima corre para dentro de casa. Segundo a polícia, teria sido nesse momento que os disparos foram efetuados.

Outra câmera de segurança mostra que o mesmo carro usado pelos atiradores teria passado pela rua minutos antes do assassinato, o que levanta a suspeita de que os criminosos esperavam a vítima sair de casa para cometer o crime.

Rafael foi atingido com disparos de arma de fogo na região do abdômen. Ele chegou a ser socorrido, mas veio a óbito no Hospital de Urgências de Teresina (HUT). A mochila que o empresário usava no momento do crime foi levada pelos criminosos. Contudo, não há informações sobre o conteúdo da bolsa.

Até o momento, nenhum dos envolvidos no latrocínio foi preso. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

