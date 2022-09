“Os poderosos querem nos calar”, diz Lourdes Melo após indeferimento de candidatura

Após o indeferimento de sua candidatura ao Governo do Estado, a candidata Lourdes Melo (PCO) rebateu duramente o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí pela decisão. Como informou o Portal O Dia, o TRE indeferiu a candidatura da professora e do vice, Cloves José, na tarde da última segunda (26). O motivo do indeferimento da candidatura segundo o órgão foi a “Ausência de quitação eleitoral. Indeferimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários e do registro de candidatura” de Cloves José.









Lourdes repetiu o bordão que repercutiu nacionalmente durante a campanha eleitoral e revelou que estaria sendo “calada”. “Cumprimos tudo que o TRE solicitou dentro do prazo correto. Entregamos toda a documentação corretamente, mas mesmo assim eles indeferiram nossa candidatura. Nós continuamos sendo candidata, vamos continuar na eleição defendendo um governo dos trabalhadores para o Brasil. Os poderosos querem nos calar, mas não nos calarão. Estamos recorrendo dessa decisão e vamos recorrer até o fim”, disse a candidata.

A educadora criticou também o que chamou de “falta de democracia” e “picaretagem”. “Isso aí é um papel que demonstra a falta de democracia e a ditadura que é uma eleição. Em todos os aspectos não temos espaço no horário eleitoral gratuito, não temos espaço no debate. Também não temos recursos, o ministro Alexandre de Moraes reteve por 20 dias nossos recursos. É todo um tipo de picaretagem mesmo de certo segmento que ataca e persegue o nosso partido, mas nem por isso vamos desistir”, concluiu.

