Após mudanças no orçamento, secretário de Dr. Pessoa diz que 2023 “Será muito difícil”

O Secretário de Governo de Teresina, André Lopes, avaliou negativamente o orçamento 2023 que foi aprovado na última quarta (16) na Câmara . O texto retira da Semgov de André Lopes, genro de Dr. Pessoa, R$ 10,5 milhões de receita no próximo ano, a verba será alocada na Fundação Municipal de Saúde. Além dele a Eturb, gerida pelo filho do Prefeito, João Pessoinha, a Assistência Social e a Secretaria de Comunicação, também devem perder receita em 2023.



André Lopes explicou que já esperava as mudanças no legislativo e destacou que irá dialogar com os vereadores. “Não foi surpresa, nós já tínhamos indícios. Acho que ainda cabe discussão, cabe diálogo. Existe um espaço de modificação dos parlamentares que será respeitado. Vamos buscar conversar para tentar fazer esse ajuste e chegar naquilo que seja um orçamento exequível para a administração”, afirmou o gestor.

O secretário lamentou a redução em sua pasta e revelou que enfrentará dificuldades. “No que diz respeito a Semgov, que trata sobre a guarda municipal, acho que fica muito difícil a gente conseguir executar o orçamento do próximo ano, considerando os cursos que a guarda já tem hoje. São 360 servidores, estrutura de armamento, de farda, então é bastante complicado conseguir executar esse orçamento e vamos tentar dialogar com os parlamentares”, finalizou.

FOTO: Tarcio Cruz/ O DIA

