Com ambulâncias do Samu paradas em Teresina, vereadores cobram esclarecimento da FMS

Em mais um episódio da grave crise na Sáude da capital, vereadores da Câmara Municipal de Teresina solicitaram esclarecimentos da Fundação Municipal de Saúde sobre a paralisação do funcionamento de ambulâncias do Samu na cidade. O Conselho Regional de Medicina denunciou na última semana que metade das viaturas de Teresina estariam quebradas.







Leia Mais:

A fiscalização feita pelo Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí (CRM-PI) constatou que das oito viaturas de suporte básico somente quatro estão funcionando. Já das quatro motolâncias, somente duas estavam funcionando no momento em que a vistoria foi realizada.

FOTO: Elias Fontenele

O Vereador Aluísio Sampaio (Progressistas), criticou o quadro de abandono da saúde na cidade. “Diante das informações que vimos na imprensa, estamos pedindo uma posição oficial da Fundação Municipal de Saúde para poder esclarecer esse problema. É inadmissível a paralisação de metade da frota por falta de manutenção é preocupante. Acredito que deve ter alguma justifica plausível e vamos esperar um requerimento da Fundação Municipal de Saúde”, cobrou o parlamentar

Resposta da FMS

Em resposta a Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina informou que está em processo de renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Teresina. Duas novas ambulâncias, uma de suporte avançado e outra de suporte básico, já foram incorporadas a frota do Samu e o terceiro carro (de suporte básico) deve ser entregue na próxima semana. As ambulâncias foram adquiridas com recursos da prefeitura de Teresina.

O órgão porém não revelou se irá regularizar a manutenção dos veículos parados.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no