Dr. Pessoa cobra diálogo de vereadores após críticas a Lei Orçamentária 2023

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, cobrou maior diálogo dos vereadores após duras críticas dos parlamentares a proposta de Lei Orçamentária 2023 que tramita na Câmara Municipal. Os vereadores revelaram na última quarta (26) que irão apresentar várias propostas de emenda ao orçamento para alterar o projeto.Áreas geridas por familiares do prefeito devem perder dotação orçamentária segundo os parlamentares.



O Projeto de Lei Orçamentária estima a receita anual do município para 2023 em R$ 4,5 bilhões. Os números mostram um aumento incomum em duas pastas, a Secretaria de Governo (Segov) e a Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (Eturb). Os dois órgãos são administrados por parentes próximos do Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa. A Segov, gerida pelo genro do prefeito, André Lopes, terá um orçamento de R$ 33 milhões, um aumento de R$ 10 milhões para o próximo ano, o que representa 21% a mais que em 2022. Já o filho do prefeito, João Pessoinha, diretor da Eturb, terá R$ 167 milhões de orçamento, R$ 101 milhões a mais em 2023, um aumento de 153 %.



O Prefeito e o genro (à direita) André Lopes, Secretario de Governo. FOTO: Assis Fernandes/ O DIA

Os vereadores, porém, querem reduzir em cerca de R$ 100 milhões o repasse para as respectivas pastas, Além de reduzir também a Secretaria de Comunicação.

Dr. Pessoa cobrou maior discussão do projeto junto aos vereadores e revelou que ainda não foi comunicado sobre as mudanças. "Na democracia tem que ter diálogo, esse conhecimento o Prefeito ainda não recebeu. Se não tiver diálogo não é democracia. O Prefeito nunca vai fugir do diálogo, na hora que trouxer o problema, ou os problemas, para o Prefeito de Teresina vai haver o diálogo", afirmou o Prefeito.

“mi-mi-mi” do G8

Questionado sobre a formação de um bloco de oito vereadores independentes na Câmara, que podem votar contra o Prefeito, Dr. Pessoa disse que só ouviu “mi-mi-mi”. "Quando trouxerem essas informações para o Prefeito eu lhe dou a resposta, por enquanto ninguém trouxe nenhuma, é só mi-mi-mi daqui, mi-mi-mi dali, acolá. Eu sei que o Prefeito tem harmonia e respeito com o poder executivo central, com o poder legislativo e com o outro poder que é o judiciário. Harmonia total e diálogo aberto", finalizou o Prefeito.

FOTO: Assis Fernandes/ O DIA



