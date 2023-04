Dr. Pessoa diz que aguarda definição de adversários: “tem um tanto de cavalo paraguaio aí”

O Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, revelou em entrevista que aguarda uma definição mais precisa do quadro de adversários para a eleição municipal do próximo ano. O gestor até o momento é o único nome realmente estabelecido na disputa e já confirmou que disputará o pleito para a reeleição em 2024.



Vários partidos já confirmaram a intenção de candidatura própria, dentre eles o Partido dos Trabalhadores , o PSDB e o MDB. As definições, porém, só deverão ocorrer no segundo semestre deste ano.

Nas últimas semanas o prefeito tem buscado a atração de lideranças e partidos para a sua base aliada com a intenção de aumentar a coalizão governista. A ex-secretária Gessy Lima , a vereadora Graça Amorim, e o presidente do União Brasil, Ronney Lustosa, são três dos nomes anunciados pelo prefeito . As duas primeiras chegam para a chapa proporcional do Republicanos, já Ronney trabalha para que o União Brasil esteja na coligação de Dr. Pessoa.

Questionado sobre uma possível subestimação do seu nome para a disputa o Prefeito foi duro com os adversários. “Que Deus proteja a todos, eu sei que o Prefeito é pré-candidato. Sobre os outros eu não sei, como diz no interior, quanto mais cabra mais cabrito. Tem tanto cavalo paraguaio aí que eu gostaria que eles se focassem para eu saber qual deles irei enfrentar”, afirmou.

Saída de Luís André do Meio Ambiente

Outro ponto especulado internamente seria uma eventual exoneração do Secretário de Meio Ambiente do Município, o vereador Luís André (UB). Com a ida de Ronney Lustosa para o Prodater, o União Brasil ficaria com duas pastas na administração.

O Prefeito negou que o gestor deixará o posto. “Tem titi, mas nunca foi conversado, o Luís André é um grande secretário e um amigo. Ele continua na secretaria”, finalizou.

