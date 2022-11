Enem 2022: Com 750 agentes, PM não registrou ocorrência nos locais de provas até o momento

O Coordenador da operação de segurança Enem 2022, Major Audivam Nunes, confirmou em coletiva no início da tarde que nenhuma ocorrência foi registrada em todo o Piauí. Neste domingo (20) ocorre a realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. No Piauí, a expectativa é que 72 mil alunos estejam presentes nos locais de prova . Ao todo, foram mais de 83 mil inscritos. A operação de segurança do segundo dia do teste mobilizou mais de 750 agentes entre agentes, policiais militares, civis e federais.



Leia Mais:

Mãe e filha lamentam perder abertura da Copa por causa do Enem: "É por uma boa causa"

Enem 2022: No Piauí, expectativa é de que 72 mil alunos participem do exame neste domingo

Homens são presos antes da aplicação das provas do Enem no Piauí

Diferentemente do último domingo, quando dois homens foram presos nos municípios de Barras e União, no Norte do Piauí , hoje nenhuma ocorrência foi registrada, como revela o Major da Polícia Militar. “Até o presente momento estamos com 0% de ocorrências. O domingo passado com relação ao dia de hoje está tudo dentro do esperado, estamos patrulhando os locais de provas e as paradas de ônibus”, revelou.

O Major revelou os detalhes da operação e demonstrou confiança na finalização da operação sem maiores intercorrências. “Fizemos um planejamento operacional para o ENEM 2022 e hoje estamos cumprindo a segunda etapa hoje no segundo dia de provas, conseguimos repetir o policiamento do domingo passado com 91 viaturas, 750 agentes de segurança entre policiais militares, civis e federais e estamos mantendo a ordem e a tranquilidade em todo o Estado. Esperamos que até o final do dia tudo se mantenha na mais perfeita normalidade”, concluiu.

FOTO: Ascom SSP

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no