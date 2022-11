Homens são presos antes da aplicação das provas do Enem no Piauí

Dois homens foram presos na tarde deste domingo (13/11) nos municípios de Barras e União, no Norte do Piauí, no momento que se preparavam para realizar as provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Eles possuíam mandados de prisão em aberto por estupro de vulnerável e roubo qualificado.

Em Barras, foi preso o homem de iniciais L.B.R., de 41 anos. Ele é suspeito de estupro de vulnerável. Já em União, o preso de iniciais M.V.S.F., de 29 anos, é apontando como autor de um furto qualificado.

Foto: Divulgação / SSPPI

As prisões foram realizadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí, através da Operação Enem 2022, que recebeu as informações da Polícia Federal de que duas pessoas inscritas no Enem eram consideradas foragidas da Justiça.

"Um trabalho realizado em parceria com a PF, que forneceu os dados para o cumprimentos dos mandados de prisão de dois candidatos do Enem. As prisões foram realizadas antes que os homens chegassem as escolas para a realização das provas, nas duas cidades', ressaltou o Major Audivam Nunes, Coordenador da Operação Enem.

No Piauí, um total de 82.362 estudantes estão inscritos na modalidade impressa da prova. Somente de escolas estaduais, serão 380 prédios disponibilizados para a aplicação das provas, em 32 municípios.



Com informações da SSP