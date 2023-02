Fábio Novo confirma regime de urgência em projeto de isenção ao Transporte na Assembleia

O Líder de Governo na Assembleia Legislativa do Piauí, Fábio Novo (PT), confirmou na manhã desta quinta (16) que apresentará requerimento de urgência para o projeto de lei que pretende reduzir a carga tributária para empresários do setor de transportes. A medida, anunciada na noite da última quarta pelo Governador Rafael Fonteles, pretende zerar o IPVA para aquisição de novos veículos para a frota e reduzir em 50% a alíquota do ICMS sobre o óleo diesel usado nos ônibus.



Mais cedo o Prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, chamou de "palanqueiros" os parlamentares de oposição que constantemente tem criticado a gestão pelo agravamento da crise no transporte e cobrou respeito à autonomia do executivo municipal.

Fábio Novo evitou politizar a discussão, porém foi enfático em cobrar a Prefeitura. “O que cabe ao estado, o estado está dando a sua contribuição, o estado está abrindo mão de receita para oportunizar um sistema mais barato, agora quem operacionaliza esse sistema não é o Estado do Piauí é a Prefeitura de Teresina. As condições que o Estado pode dar ele está oferecendo. Independente da cor partidária, nós queremos é ajudar. Estamos dando a contribuição, que a Prefeitura faça sua parte. Se o projeto não chegar em urgência eu vou pedir”, disse o Prefeito.



O líder de Governo na Assembleia ainda cobrou um plano da gestão municipal. “Cada um precisa fazer a sua parte, a Prefeitura ainda não fez a sua. A Prefeitura precisa ter um plano, quando a gente tem um problema a gente entra para dentro do problema e desmancha o problema. A Prefeitura ainda não conseguiu desmanchar esse problema, apontando soluções viáveis”, concluiu.

