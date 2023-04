Nomeação de Lourdes Melo é anulada pela Secretaria de Governo

Três dias após ser nomeada para uma função de direção, assessoramento e chefia na Secretaria de Governo do Piauí , a Professora Lourdes Melo teve anulada a sua portaria de contratação na pasta. Na última segunda a educadora foi oficializada no posto, porém revelou em entrevista que recusou a indicação.



Personagem folclórica no cenário político estadual, a professora disputou em 2022 pela nona vez seguida um cargo majoritário. Desde 2006, quando concorreu ao governo pela primeira vez, Lourdes disputou todos os pleitos eleitorais pelo PCO. Porém no ano passado a professora sofreu um revés judicial, o TRE indeferiu a candidatura dela e do vice, Cloves José. À época Lourdes Melo acusou “os poderosos" de tentarem calar sua voz.

A anulação da nomeação foi publicada no diário oficial desta quarta (05) e assinada pelo Governador em exercício, Themístocles Filho , e pelo Secretário de Governo, Marcelo Noleto. De acordo com a educadora a recusa pelo cargo ocorreu por conta do seu partido, o PCO, não aceita participar da gestão.

FOTO: Arquivo O DIA

