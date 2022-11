Wilson Brandão defende oposição unida para ser

Com oito deputados o bloco de oposição poderá ser decisivo na eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Piauí. Diante do cenário o deputado estadual Wilson Brandão defendeu que os oito parlamentares do bloco votem unidos no certame. Além dos sete parlamentares do Progressistas o deputado eleito, Jeová Alencar (Republicanos), também integra o grupo.











Brandão destacou que a aliança não terá um nome específico, porém estará conciso. “A oposição não tem pretensão em lançar candidato a presidente, tem pretensão em fazer parte da mesa diretora dentro da proporcionalidade que o regimento coloca. Com relação a eleição vamos esperar aí o trabalho dos pré-candidatos para depois decidirmos coletivamente. A oposição votará totalmente unida”, afirmou.



A disputa entre PT e MDB mobilizará o legislativo já no início da próxima legislatura em fevereiro. O Partido dos trabalhadores tem 12 membros, já o MDB tem nove. Somado ao deputado Evaldo Gomes (Solidariedade) a base governista completa 22 nomes. Com oito deputados a oposição poderá eleger quem se aliar, caso vote de forma unida.



FOTO: Arquivo

