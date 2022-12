“Ele destruiu os sonhos da minha filha”, diz mãe de criança morta em assalto no Ilhotas

“Nós queremos justiça". Esse é o apelo de uma família que se encontra em luto há um mês. No dia 11 de novembro, a pequena Débora Vitória, de apenas 6 anos, foi morta em tentativa de assalto que ocorreu no bairro Ilhotas, zona Sul de Teresina. Durante manifestação realizada na manhã desta segunda-feira (12), em frente ao Fórum Cível e Criminal, a família da criança pediu agilidade na resolução do caso.

Leia também: "O policial atirou primeiro e matou minha filha", afirma mãe de criança morta no Ilhotas

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

“Nós precisamos de uma resposta, será que esse crime vai ficar impune? A minha filha não vai voltar, mas eu quero justiça. Não é porque não temos poder aquisitivo que a justiça não deve ser feita. Não aceito isso de forma alguma”, destaca a mãe da criança, Dayane Gomes.



Em total sentimento de luto, a mãe de Débora lembra que, apesar de tão pequena, sua filha tinha sonhos. “Ele [o acusado] não destruiu só uma mãe, ele destruiu uma família, destruiu os sonhos da minha filha. Ela era só uma criança, mas já falava dos sonhos dela. Ela queria ser pediatra para cuidar de outras crianças e ele destruiu tudo por conta de irresponsabilidade”, aponta Dayane Gomes.

(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Segundo o advogado da família, Dr. Smailly Carvalho, o inquérito deve ser concluído até o dia 20 de dezembro. “As investigações estão em andamento e acreditamos que o prazo não será prorrogado. A delegada está aguardando o retorno das perícias tanto da arma do policial quanto das munições que foram encontradas no local e no corpo de Débora”, explica.



Relembre as versões sobre o crime

A criança Débora Vitória, de 6 anos, morreu após ser baleada no momento em que chegava em casa com a mãe, Dayane Gomes. Na versão do 6º Batalhão da Polícia Militar, elas foram abordadas por dois homens que estavam em uma motocicleta. Nesse momento, uma pessoa - ainda não identificada - teria reagido a ação e iniciou uma troca de tiros com os assaltantes.

Porém, Dayane Gomes veio a público por meio das redes sociais e desmentiu a versão da PM. Ela afirmou que o tiro partiu da arma do policial militar que reagiu a ação criminosa. A mulher criticou comentários de que ela teria reagido diante dos assaltantes. Dayane afirmou que ela e a filha sairiam ilesa do assalto se não tivesse ocorrido a reação do policial.

“Eu quero falar aqui que eu não reagi, a gente ia sair ilesa disso tudo, mas por irresponsabilidade de um policial que não estava preparado para estar com uma arma na cintura, aconteceu tudo isso, e a minha filha não está mais aqui comigo por irresponsabilidade”, disse. Em seguida no vídeo, Dayane acusou o policial de embriaguez no momento que efetuou o disparo.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Ithyara Borges