“Xô!”, diz Dr Pessoa sobre oposição que aponta resultados do Ideb a outras gestões

Na manhã desta segunda-feira (19), o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa (Republicanos), participou de uma comemoração na Escola Municipal Professor José Gomes Campos, localizada no Parque Wall Ferraz, bairro Santa Maria da Codipi, por obter o título da capital com a melhor Educação. O dado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi divulgado na última sexta-feira (16) e avaliou o desempenho dos alunos das escolas municipais em 2021.



Ao ser questionado sobre o resultado, que segundo a oposição é influência de gestões anteriores, o gestor municipal deu uma resposta. “A oposição não vai se conformar nunca de que nós estamos fazendo mais e melhor com a administração de Teresina. Xô!”, disse.



Dr Pessoa pontuou que sua gestão enfrentou muitos desafios em diversas áreas, inclusive na Educação, devido a pandemia da Covid-19, e reforçou que os investimentos para o próximo ano estão sendo planejados.



“Pegamos um período de pandemia, de vulnerabilidade econômica. Pegamos Teresina com greve e mesmo assim teve a superação porque Deus quis, porque o secretário de Educação, Nouga Cardoso, é qualificadíssimo, e os professores, alunos e auxiliares. Todo mundo fez com que as coisas acontecessem. Primeiro lugar no Brasil, imagina o ano que vem, que nós vamos dar mais atenção à Educação do Ensino Fundamental em Teresina”, destacou.



O prefeito de Teresina revelou que pediu ao secretário de Educação, Nouga Cardoso, que entrasse em contato com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para que a escola fosse inserida no Programa de Avaliação Internacional do Aluno (PISA). “Tenho certeza que se for, estaremos entre os 10 ou 20 países mais avaliados da Educação do Mundo, não só do Brasil”, completou.

É importante lembrar que as aulas presenciais das escolas municipais de Teresina retornaram presencialmente em agosto de 2021 após diversos adiamentos devido adequações por parte das instituições de ensino aos protocolos sanitários de contenção contra a Covid-19.

