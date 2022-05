Adolescente acusado de executar sargento do Exército é apreendido em Teresina

A Polícia Civil do Piauí aprendeu, na tarde desta segunda-feira (23), um adolescente de 16 anos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na Zona Sul de Teresina. O rapaz é acusado de executar a tiros o sargento do Exército Brasileiro, Buranday Andrade da Silva, de 41 anos. O outro acusado do crime, identificado como José Rodrigues de Oliveira Neto, conhecido como Palito, foi detido no início deste mês . A ação criminosa aconteceu no dia 10 de abril, no bairro Parque Piauí, Zona Sul da Capital.



“Foram dois indivíduos que participaram do crime: o piloto da moto, maior de idade que já está preso, e o adolescente de 16 anos que foi apreendido hoje após um mandado de busca e apreensão na Zona Sul de Teresina. Após a conclusão da investigação, encaminhamos o material para o poder judiciário que entendeu que deveria ser cumprido o mandado de busca e apreensão. Ele é o individuo que aparece nas imagens com uma arma e uma mochila na mão. A vítima reagiu e ele efetuou os disparos”, disse o delegado Danúbio Dias.

Ainda segundo a Polícia Civil, o adolescente também é acusado de executar o entregador de delivery Natanael Nascimento, de 22 anos . O crime ocorreu no dia 25 de fevereiro, no bairro Vamos Ver o Sol, na Zona Sul de Teresina.

Em relação ao crime envolvendo o entregador, as investigações apontam que ele caiu em uma emboscada para roubar sua motocicleta na Avenida Raimundo Porfírio Farias. A suspeita é que ele também tenha reagido a ação criminosa e foi atingido na região do pescoço.

Após a prisão, o adolescente foi levado à Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis.

