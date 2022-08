Aeroporto de Teresina emite alerta para perigo de queimadas nas proximidades

As queimadas nas proximidades do Aeroporto de Teresina é motivo de preocupação para a concessionária que administra o local. O temor é que fagulhas possam atingir a estrutura do aeroporto bem como a fumaça nas imediações coloque em risco as operações aeroportuárias na capital.

A gerente do Aeroporto de Teresina, Sandra Neves, explicou que as dificuldades nessa época mais seca do ano se agravam pela baixa umidade do ar, aumento das temperaturas assim como a ação humana. A gestora orienta moradores da região a evitar utilizar fogo em plantações e lixo.

“Neste período mais quente do ano, em que a vegetação está seca, qualquer fagulha pode dar início a um incêndio de grandes proporções. Algumas pessoas ainda mantêm a tradição de queimar lixos e galhos de árvores - se alguma fagulha se alastrar para a área de vegetação do aeroporto pode colocar em risco a segurança das operações e de todas as pessoas a bordo das aeronaves”, disse.

A CCR Aeroportos, concessionária do Aeroporto de Teresina, chama atenção também que conforme o Código Penal, Art. 261, expor a perigo aeronave ou praticar qualquer ato que possa impedir ou dificultar a navegação aérea é crime, com pena de dois a cinco anos de prisão.

A empresa já havia emitido um alerta no mês passado para os riscos de pipas nas áreas próximas ao aeroporto. A medida foi adotada após a operação de voos ser afetada na capital por conta desse tipo de objeto. Desde março deste ano, o aeroporto acumula três ocorrências que foram registradas nas áreas operacionais e impactaram pousos e decolagens.

