Bombeiros devem iniciar perícia no Hospital do Dirceu amanhã (21), diz diretor

O Corpo de Bombeiros do Piauí deve iniciar amanhã a perícia no Hospital do Dirceu, localizado na zona Sudeste de Teresina, que sofreu um incêndio neste domingo (19). A informação foi confirmada pelo diretor geral da unidade de saúde, Thiago Macedo.



Segundo o diretor geral, os bombeiros irão avaliar os danos causados pelas chamas, tanto na sala de repouso, que foi diretamente atingida, como em outros setores da unidade de saúde.

(Fotos: Assis Fernandes/ODIA)

“Fui ao Corpo de Bombeiros no início da manhã de hoje e foi garantido que até esta terça-feira será iniciada [perícia]. Será dada entrada na documentação e eles vão constituir, através de ofício, um perito para que ele venha e faça essa parte da análise. Só após o laudo é que teremos a real noção das causas e informaremos à FMS, para que tenham noção do real estrago”, explicou.

Thiago Macedo destacou que, após o laudo emitido pelos Bombeiros, equipes da engenharia da Fundação Municipal da Saúde também farão um levantamento da situação do hospital. Além da parte estrutural e elétrica da sala de repouso, outros setores serão avaliados para identificar se também ficaram comprometidos.



“Até o momento, o que sabemos é que teve um incêndio no repouso feminino, que ficou destruído, mas a parte estrutural do restante do hospital, só após a perícia e a análise técnica da engenharia da FMS, que só poderá ser feita após a perícia do Corpo de Bombeiros. Diante disso, não é possível precisar quanto tempo o Hospital ficará fechado”, destacou.



Enquanto estiver fechado, o diretor geral do Hospital do Dirceu orienta que os pacientes busquem atendimento em outras unidades de saúde próximas da região, como do Renascença.



A aposentada Francisca Barbosa de Carvalho, de 61 anos, reside na Taboca do Pau Ferrado, na zona rural Sudeste de Teresina. Ela conta que não sabia do incêndio e foi até o hospital tentar um agendamento, mas se deparou com a unidade de saúde interditada.

Francisca Barbosa de Carvalho não sabia do incêndio e foi buscar atendimento no hospital (Foto: Assis Fernandes/ODIA)



“Quando a gente marca no postinho, tem que vir aqui no hospital agendamento, e fomos informados que não está atendendo. Agora vamos ter que aguardar, porque os atendimentos estão suspensos”, disse.

A presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina, Clara Leal, agradece aos funcionários da FMS e a rede de apoio do município, estado e governo federal na transferência dos pacientes do Hospital do Dirceu após o incêndio ocorrido ontem(19)e fala sobre as medidas que foram tomadas.

Foram removidos 33 pacientes para outros hospitais da rede municipal , estadual e Hospital Universitário. A orientação é que a população busque outras unidades de saúde enquanto o hospital estiver fechado. A FMS aguarda a vistoria e laudo do Corpo de Bombeiros para iniciar os reparos.

O Hospital do Dirceu atende, em média, 250 pessoas por dia, e em momentos de picos chega a 450 atendimentos.

